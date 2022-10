Am 24. Oktober ist bundesweiter Tag der Bibliotheken. Die Rostocker Stadtbibliothek ist dabei. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Tag der Bibliotheken Stadtbibliothek Rostock bietet Unterhaltung und Einblicke Von Malte Fuchs | 21.10.2022, 11:51 Uhr

Spannendes für Groß und Klein will die Stadtbibliothek nicht nur in ihren Bücherregalen bereithalten. Am 24. Oktober bietet das Haus eine digitale Schnitzeljagd für Kinder an und am 28. Oktober kommt eine bekannte Literaturexpertin.