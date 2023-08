Veranstaltungen im Herbst Stadthalle Rostock: Baustellen sorgen für Anreisestress Von Anne Luttermann | 30.08.2023, 14:01 Uhr Nicht nur die Anreise ist schwierig, auch einen Parkplatz vor Ort zu finden, kann eine Herausforderung werden. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Goethebrücke und Nobelstraße: Bauarbeiten in Rostock sorgen für Anreisestress zu Veranstaltungen in der Stadthalle. Was Besucher wissen müssen.