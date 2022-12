1979 wurde die Sport- und Kongresshalle eingeweiht. Auch heute finden hier Konzerte, Messen, Kongresse und Sportveranstaltungen statt. Foto: Uwe Havemann up-down up-down Bauprojekte aus DDR-Zeiten Rostock erhält eine Halle für Kultur, Kundgebungen und Sport Von Dörte Rahming | 11.12.2022, 12:11 Uhr

In den 1960ern wurden in Rostock hochfliegende Pläne geschmiedet, um die Stadt zum repräsentativen „Tor zur Welt“ zu machen. Manche Vorhaben blieben Ideen, einige wurden wahr und stehen bis heute. In dieser Serie werden die Rostocker Bauprojekte aus DDR-Zeiten vorgestellt wie die Stadthalle.