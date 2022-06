Noch befindet sich der Wärmespeicher in Rostock-Marienehe im Probebetrieb. Vor dieser übergroßen Thermoskanne befindet aktuell die Power-to-Heat-Anlage mit dem Tauchsieder im Bau. FOTO: Jens Griesbach Auf dem Weg zur Klimaneutralität Stadtwerke Rostock errichtet Tauchsieder neben dem Wärmespeicher Von Jens Griesbach | 08.06.2022, 17:33 Uhr

Nach 20 Millionen Euro für den neuen Wärmespeicher investieren die Stadtwerke Rostock noch einmal 20 Millionen Euro in eine Power-to-Heat-Anlage auf dem Betriebsgelände in Marienehe. Damit wollen die Stadtwerke die so genannte Wärmewende schaffen.