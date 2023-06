In der Fritz-Reuter-Straße sind die Arbeiten bereits in vollem Gange. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Ausbau in mehreren Straßen geplant Gasheizung adieu: Stadtwerke bringen mehr Fernwärme in Rostocker KTV Von Nicolas Bahr | 29.06.2023, 17:05 Uhr

In der Rostocker Stadtmitte bereits fast überall vorhanden, soll auch in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt bald mehr mit Fernwärme geheizt werden. Bis 2027 wollen die Stadtwerke den günstigen Energieträger in mehreren weiteren Straßen zur Verfügung stellen.