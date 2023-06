Schon jetzt stockt der Verkehr am Werftdreieck in Rostock. Doch bald wird es noch schlimmer. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Werftdreieck dicht Staus in Rostocker Werftstraße gehen weiter Von Jens Griesbach | 08.06.2023, 17:30 Uhr

Die Verkehrssituation am Werftdreieck in Rostock verschärft sich weiter: Die Kanalsanierung beginnt. Was auf die Autofahrer zukommt.