Jörg Westphal leitet das Informationszentrum der Seenotretter in Warnemünde, das sich unweit der Steganlage für den Seenotkreuzer „Arkona“ befinden. Die Anlage wird nun erneuert und in der Station Am Leuchtturm 1 gibt es zudem das neue Jahrbuch der Retter.

Foto: Maria Pistor