Das ist los am Wochenende Stoffwechsel-Markt lockt Fans von Vintage-Mode nach Warnemünde Von Maria Pistor | 13.10.2023, 14:08 Uhr Am Sonntag sind auch die beiden Händlerinnen Jennifer (links) und Luisa mit einem Stand auf dem Vintage-Markt Stoffwechsel im Container-Hostel Dock Inn dabei. Foto: Charlotte Berger up-down up-down

Am 14. und 15. Oktober ist in Warnemünde allerhand los. Im Hostel kann nach Vintage-Mode gestöbert und in der Kirche der Plattdeutschen Sprache gelauscht werden. Doch das ist noch längst nicht alles. Was an den beiden Tagen außerdem noch ansteht – ein Überblick.