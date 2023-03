Ab 20. März 2023 ist die Neubramowstraße in der KTV in Rostock wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Neue Baustelle in Rostock Straße in der KTV wegen notwendiger Reparaturarbeiten gesperrt Von Antje Kindler | 17.03.2023, 14:59 Uhr

Ab 20. März saniert Nordwasser den Abwasserkanal in der Neubramowstraße in Rostock. Verkehrsteilnehmer müssen sich dann auf länger anhaltende Einschränkungen in der KTV einstellen.