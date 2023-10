Nachdem der Straßenbahnverkehr zwischen dem Betriebshof der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) und Doberaner Platz erst am Wochenende wegen Bauarbeiten eingestellt wurde, müssen sich Fahrgäste ab Montag, 16. Oktober, erneut auf Einschränkungen einrichten. Dieses Mal fahren zeitweise keine Bahnen zwischen Reutershagen und Evershagen. Wegen Bauarbeiten wird für die Linien 1 und 5 im Nordwesten der Hansestadt ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, teilt die RSAG mit.

Grund sind Bauarbeiten an der Fahrleitung, die von Montag, 16. Oktober, bis Freitag, 20. Oktober, zwischen Reutershagen und Evershagen vorgenommen werden. „Die Arbeiten erfolgen in den Abend- und Nachtstunden“, so Beate Langner, Sprecherin der Rostocker Straßenbahn AG.

Deshalb enden die Straßenbahnlinien 1 und 5 in diesem Zeitraum jeweils zwischen 20 und 5 Uhr an der Haltestelle Heinrich-Schütz-Straße. Bedeutet: Die Linie 1 verkehrt in dieser Zeit zwischen Heinrich-Schütz-Straße und Hafenallee, die Linie 5 zwischen Heinrich-Schütz-Straße und Südblick. „Außerhalb dieser Zeiten fahren die Straßenbahnen ganz normal“, so Langner. Für Passagiere, die weiter in den Nordwesten von Rostock fahren wollen, wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Der Umstieg für den Schienenersatzverkehr erfolgt an der Haltestelle S Holbeinplatz am Bussteig C. Die Busse fahren dann von dort aus bis zur Station Mecklenburger Allee. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Ersatzverkehr in beiden Fahrtrichtungen nicht die gleiche Strecke wie die Straßenbahn fahre, so die RSAG-Sprecherin. So werden die Haltestellen Rahnstädter Weg und S Marienehe in Richtung Innenstadt nicht angefahren.

RSAG gibt Tipps für Alternativen für Weiterfahrt in Rostock

Für den dann nicht angefahrenen Stopp Rahnstädter Weg gibt es laut Unternehmen drei alternative Varianten, um in die Innenstadt zu kommen. Diese nennt die RSAG auf der ihrer Internetseite. Zum einen können Fahrgäste mit dem Ersatzverkehr in Richtung Mecklenburger Allee fahren und von der Haltestelle S Marienehe auf die S-Bahn wechseln oder bis zur Haltestelle Evershagen Süd fahren, um von dort in den Bus in Richtung S Holbeinplatz umzusteigen. Zum anderen können Fahrgäste den etwa zehnminütigen Fußweg bis zu Haltestelle Immendiek wählen.

Für die Haltestelle S Marienehe werden zwei Varianten auf der Internetseite der RSAG genannt: Alternativ sollen die Fahrgäste in die S-Bahn umsteigen oder können mit dem Bus in Richtung Mecklenburger Allee bis zur Haltestelle Evershagen Süd fahren, um in den Bus nach S Holbeinplatz umzusteigen.

Haltestellen Turkuer Straße und Rügener Straße werden nicht angefahren

Außerdem können die Haltestellen Turkuer Straße und Rügener Straße nicht vom Ersatzverkehr befahren werden. „Fahrgäste können alternativ die Buslinie 31 an den Haltestellen Sassnitzer Straße und Binzer Straße oder den Schienenersatzverkehr an den Haltestellen Möllner Straße und Warnowallee nutzen“, rät Beate Langner.