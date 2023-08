Rostock Noch bis Donnerstag: Straßenkunst sorgt für Spektakel am Universitätsplatz Von Malte Fuchs | 14.08.2023, 17:23 Uhr | Update vor 2 Std. Kaspar Groß eröffnete die Straßenkultur MV in Rostock mit einer Jonglage. Foto: Malte Fuchs up-down up-down

Nach Stationen in Schwerin, Schwaan und Güstrow eröffneten die Organisatoren Arne Lifson und Kaspar Groß ihr Straßenkunstfestival in Rostock mit einem eigenen Auftritt. Am Universitätsplatz wird noch bis Donnerstag Artistik und Kleinkunst geboten.