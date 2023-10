Verkehrsteilnehmer müssen sich am Mittwoch, 18. Oktober, auf zeitweise Behinderungen in der Rostocker Südstadt einstellen. Am Nachmittag ist die Erich-Schlesinger-Straße für einige Stunden voll gesperrt, teilte Stadtsprecher Ulrich Kunze am Dienstag mit. Betroffen ist der Bereich Höhe Einfahrt zum früheren Dieselmotorenwerk Rostock (DMR).

Die Erich-Schlesinger-Straße wird in der Zeit von 13.45 bis 15.45 Uhr gesperrt sein, so Kunze. Grund hierfür ist eine Kundgebung, zu der die IG Metall aufgerufen hat. An drei verschiedenen Standorten in Rostock soll der Nordex-Warnstreik stattfinden: am Standort der Ostseesparkasse Am Vögenteich/Friedhofsweg, im Bereich des Logistikzentrums in der Handelsstraße und eben auch beim Nordex-Betriebsgelände/DMR in der Erich-Schlesinger-Straße. Etwa 400 Teilnehmer hat die Gewerkschaft für den Streik an diesem Standort angemeldet, insgesamt sind 1000 Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen.

Keine Zusagen zu Tarifbindung und Beschäftigungssicherheit für Beschäftigte

Hintergrund ist die Forderungen nach Tarifgesprächen. Laut IG Metall wurden in der zweiten Verhandlung Anfang Oktober seitens des Arbeitgebers keine Angebote oder Zusagen gemacht. Stattdessen wurde ein weiteres Gesprächsangebot auf Anfang November vertagt.

„Nordex spielt auf Zeit. Drei Monate sind seit der Aufforderung zu Verhandlungen vergangen und die Arbeitgeberseite ist in zwei Verhandlungsrunden nicht imstande, Aussagen zur Tarifbindung und Beschäftigungssicherheit zu treffen“, sagt Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall in Rostock und Schwerin. „Wir liegen bei einer 40-Stunden-Woche teilweise zirka 30 Prozent unter dem Lohnniveau des Flächentarifvertrages der Metall- und Elektroindustrie Küste. So kann es nicht weitergehen“, fasst Ralf Meier, Betriebsratsvorsitzender, den Unmut der Beschäftigten zusammen.

Verkehrsteilnehmer sollten sich auf Einschränkungen einstellen, heißt es aus dem Stadtamt.