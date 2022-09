Im Bereich des Doberaner Platzes gab es kurzzeitig keinen Fahrstrom für die Straßenbahnen. Das führte am Freitag zu Verspätungen im morgendlichen Berufsverkehr. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Rostocker Straßenbahn AG Stromausfall legte Straßenbahnverkehr in Rostock lahm Von Jens Griesbach | 02.09.2022, 12:45 Uhr | Update vor 36 Min.

Am Freitagmorgen kam der Straßenbahnverkehr im Bereich des Doberaner Platzes wegen eines Stromausfalls zum Erliegen. Kurze Zeit später gab es zudem einen Verkehrsunfall in der Doberaner Straße. Das hatte Folgen für den gesamten Nahverkehr in Rostock.