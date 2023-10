Wie ich höre, gibt es ein Problem mit der Buslinie 37. Darauf macht Leser Fred Schmidt aufmerksam. Die 37 pendelt zwischen den Haltestellen Warnemünde Werft über Diedrichshagen und Mecklenburger Allee. Laut Fred Schmidt steht am Werft-Bahnhof am Bus 37 „Mecklenburger Allee via Diedrichshagen“, am Straßenbahnhalt allerdings nur „S-Bahnhof Werft Warnemünde“.

Fahrgäste steigen in Warnemünde in falschen Bus

Er fragt sich, warum dort nicht auch „via Diedrichshagen“ angezeigt werden kann. Denn das Fehlen dieses Zusatzes führe nur dazu, dass Kunden, die zum S-Bahnhof Lichtenhagen zur Weiterreise zum Hauptbahnhof wollen, in den Bus 37 einsteigen und auf dem langen Weg über Diedrichshagen zum Werft-Bahnhof gelangen und den Hauptbahnhof nicht rechtzeitig erreichen.

Auch kam es schon vor, dass die Anzeigetafel an der Mecklenburger Allee die 36 anzeigte, aber zuerst die Linie 38 kam. Einige stiegen dann in falschen Bus ein. Fred Schmidt erlebte es auch schon, dass Personen mit Koffern und Rucksack mittig falsch eingestiegen sind, der Busfahrer es aber nicht sah oder nichts sagte.

„Grundsätzlich sollten sich Fahrgäste vorab immer in der digitalen Fahrplanauskunft nach der nächsten und schnellsten Verbindung von A nach B erkundigen“, rät Beate Langner, Sprecherin des Verkehrsunternehmens Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Sie verspricht: In Richtung Mecklenburger Allee steht am Bus in der zweiten Zeile immer der Zusatz „via Diedrichshagen“. In Richtung S Warnemünde Werft bisher noch nicht. „Das werden wir ändern, ich gebe das an die Fachabteilung weiter“, so die Sprecherin.

Auch hier lasse sich in der Anzeige der Zusatz „via Diedrichshagen“ anzeigen, wie aktuell zum Beispiel bei der Straßenbahnlinie 5 „via Hauptbahnhof“.

RSAG bittet um Entschuldigung

Auch würden die Busse normalerweise in der angegebenen Reihenfolge fahren, wie sie auf den Tafeln angezeigt wird. Für den geschilderten Fall hätte es laut Langner wahrscheinlich einen Grund gegeben. „Falls das zu Verwirrung geführt hat, bitten wir dafür um Entschuldigung.“ Der Busfahrer könne ja nicht wissen, wo die einzelnen Fahrgäste hin wollen. Beim Einstieg in der ersten Tür könnten Fahrgäste natürlich beim Fahrer nachfragen.