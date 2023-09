Wie ich höre, hat eine Bewohnerin bei einem Spaziergang Ende August am Alten Strom entdeckt, dass unterhalb des Restaurants „Stromgold“ Tische, Bänke und Stühle auf der Straße aufgestellt sind, fest installiert. „Wer hat denn diese Erlaubnis erteilt?“, fragte sie uns. Denn zum Sommerfest und anderen Veranstaltungen dürfen aus Sicherheitsgründen keine Verkaufsstände mehr stehen – und nun dieses Bild. Wir haben den Hinweis an die zuständigen Stellen gegeben und Antwort erhalten.

„Das Restaurant ,Stromgold‘ hat bei der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde die Nutzung des unbefestigten Fahrbahnrandbereichs der Straße Am Strom unterhalb der Bastion Nord, südlich des Treppenaufgangs zwischen Terrassenwand und befestigter Fahrbahn zur Aufstellung von Freisitzen zur gastronomischen Nutzung beantragt“, heißt es dazu aus der Tourismuszentrale. Die Genehmigung wurde in Abstimmung mit den einzubindenden Ämtern an Bedingungen geknüpft.



Dazu gehört, dass das Aufstellen von Freisitzen ausschließlich während der Geschäftszeiten erlaubt ist, sie müssen beweglich und von jedermann zu transportieren sein.

Freisitze dürfen nicht verankert werden

Für Freisitze dürfen keine Aufgrabungen, Verankerungen oder sonstige Befestigungen vorgenommen werden. Beschädigungen der öffentlichen Verkehrsflächen durch die Sitze sind zu vermeiden. Die Verlegung von Versorgungsleitungen vom Ladenlokal zur Sondernutzungsfläche wird untersagt.

Der freie Zugang zu den jeweiligen Verkehrsausstattungen, die sich auf der Nutzungsfläche selbst oder an diese angrenzend befinden sowie deren Funktionalität müssen jederzeit uneingeschränkt gewährleistet sein. „Wir kennen die aktuelle Vor-Ort-Situation und stehen in regelmäßigem Austausch mit dem Betreiber vom ,Stromgold‘, damit die Auflagen und Bedingungen für die Nutzung erfüllt werden“, heißt es aus der Tourismuszentrale.