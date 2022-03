Wie ich höre und manchmal selbst am Alten Strom und in den Nebenstraßen von Warnemünde beobachtet habe: Nicht nur die Männer von der Stadtreinigung verfügen über Schlüssel zum Leeren von Papierkörben und den neuen Tonnen. Auch immer mehr Flaschensammler besitzen solche Öffner. Nicht selten liegen dort Pfandflaschen drin, das nutzen einige als finanzielles Zubrot.

„Es ist nicht so, dass wir diesen Menschen das Geld nicht gönnen, aber sie sollten hinterher die Körbe wieder verschließen, damit sie nicht bei jedem Windstoß auf- und zuknallen und der Restmüll in der Gegend herumfliegt“, schlägt eine Warnemünderin vor. Im Vergleich zu anderen Ostseebädern hinkt in ihren Augen Warnemünde beim Thema Sauberkeit hinterher.

Das hängt sicher mit der Menge der Gäste zusammen und damit, dass in anderen Ostseebädern Tagesgäste Kurtaxe zahlen müssen. Auf diese Weise steht mehr Geld zur Verfügung. Sollten Änderungen geplant sein, ist es wichtig, dass die Menschen aus allen Gebieten der Hansestadt weiter kostenlos ihre große „Badewanne“ Ostsee und den Strand nutzen können.