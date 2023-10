Drei Tage lang lockten Kunsthandwerker auch in diesem Jahr mit ihren Kreationen Besucher auf den Universitätsplatz in die Rostocker Innenstadt, wo bis zum Wochenende der Martinsmarkt stattfand. Einer von ihnen war Jens Richers aus Düsseldorf. Mit seinem Label CutSign by JR fertigt er Schmuck und Deko aus altem Silberbesteck.

„Ich bin darauf gekommen, als ich mir selber mal einen solchen Ring gekauft habe“, erzählt Richers. Sein Stand gehörte zu den am meisten umringten bei diesem Markt. „Das ist einer der besten Märkte, an denen ich teilnehme, auch durch die Lage und die viele Laufkundschaft“, fällt sein Fazit nach den drei Tagen in Rostock aus.

Jedoch hat das Wetter bei der diesjährigen Auflage des Marktes auch eine Panne verursacht: „Bei drei Händlern hat der Sturm die Zelte zerstört, dadurch sind sie am Sonnabend eher abgereist“, bedauerte Veranstalter Schumann von der Cityagentur Schumann.

Seinen letzten Markt in diesem Jahr in Rostock veranstaltet er vom 30. November bis 2. Dezember. Dann können Fans von Kunsthandwerk tagsüber in der Rostocker Nikolaikriche wieder nach originellem Kunsthandwerk stöbern.