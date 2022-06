Daniel Weiß, Geschäftsführer von Supremesurf, brennt für den Wassersport und alle Arten des Surfens. FOTO: Maria Pistor Warnemünde Bei Supremesurf wird die Leidenschaft für Wassersport gelebt Von Maria Pistor | 10.06.2022, 18:49 Uhr

Auch in diesem Jahr können Rostocker und Urlauber am Warnemünder Beachhouse von Surpremesurf am Strandaufgang 11 die breite Palette des Wassersport erleben. Mit seiner Crew plant Geschäftsführer Daniel Weiß schon Neues.