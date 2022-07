Die Täter verschafften sich laut Angaben der Polizeiinspektion Rostock gewaltsam Zutritt zu den Räumen. FOTO: Patrick Seeger/dpa up-down up-down Mehrere Tausend Euro Schaden Täter brechen nachts in Rostocker Tischlerei ein Von Carolin Beyer | 13.07.2022, 16:12 Uhr

Erst am nächsten Morgen bemerkte ein Mitarbeiter der Tischlerei die Straftat in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock. Die Einbrecher verursachten einen hohen Schaden.