Arbeiten an Leitungen über das gesamte Stadtgebiet verteilt sorgen in dieser Woche für Behinderungen. FOTO: Andre_Grunden/pixabay Baustellen in Rostock Teil der Satower Straße ab Montag voll gesperrt Von Aline Farbacher | 10.04.2022, 13:57 Uhr

Die Entwässerungsrinne am Bahnübergang beim Haltepunkt Thierfelder Straße wird erneuert. Zusätzlich sorgen Arbeiten an Leitungen über das gesamte Stadtgebiet verteilt für Behinderungen. Ein Überblick über aktuelle und hartnäckige Baustellen in und um Rostock.