Beim Thalasso-Rundweg in Warnemünde können mehrere Wanderstrecken ausgetestet werden. FOTO: Holger Martens Aktiv-Tag am 19. Mai Mit Thalasso in Warnemünde Glückshormone freisetzen Von Maria Pistor | 16.05.2022, 18:38 Uhr

Einen Thalasso-Aktiv-Tag will die Tourismuszentrale am Donnerstag, 19. Mai, im Warnemünder Kurhausgarten veranstalten. Dabei erfahren die Teilnehmer auch, was sich eigentlich hinter dem Begriff Thalasso verbirgt.