Tierschützerin Barbara Linkis Seit 30 Jahren rund um Warnemünde im Einsatz für Tiere in Not Von Maria Pistor | 01.10.2023, 12:43 Uhr Barbara Linkis (r.) hat vor 30 Jahren den Verein Tiere in Not gegründet. Ingeborg Thiel unterstützt die bekannte Tierschützerin seit 2017. Foto: Maria Pistor up-down up-down

Der Verein Tiere in Not Warnemünde begeht am 3. Oktober seinen 30. Geburtstag. Dass er so lange überlebt hat, ist der Verdienst von Barbara Linkis aus Diedrichshagen. Noch immer ist die 84-Jährige Tag und Nacht im Einsatz.