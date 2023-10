Die Warnemünder Richard-Wagner-Straße hat von vielen Einwohnern einen makaberen Zusatznamen bekommen. „Wir nennen unsere Straße die Todesstraße“, sagt Bewohnerin Liane Tänzer. Schon zweimal sind in dieser Straße Menschen tödlich verunglückt. Zuerst 2015 und im Jahr 2019 starb ein 86-Jähriger auf der Straße. „Hinzu kommen weitere Unfälle, der letzte ereignete sich vor etwa zwei Wochen“, erzählt sie.

Für den tödlich verunglückten Mann von 2019 hatten die Bewohner damals zur Erinnerung und Warnung ein Schild an einem Baum befestigt.

An den Tod des Rentners im Jahr 2019 erinnerte eine Weile diese Figur. Sie wurde an der Stelle an der Richard-Wagner-Straße in Warnemünde aufgestellt, wo es zu dem tödlichen Unfall kam.

Grund für den Namen Todesstraße ist vor allem auch die Raserei. „Die Leute fahren oft viel schneller als Tempo 50“, ergänzt Bewohnerin Simone Pohl. Sie hat bereits selbst erlebt, dass es einen Auffahrunfall gab, gerade als sie ihr Fahrrad über den Zebrastreifen schob, weil das auffahrende Auto am Zebrastreifen zu spät gebremst hatte. Gemeinsam mit anderen Anwohnern fordern die beiden Frauen die Einführung von Tempo 30 in der Straße.

In den Augen von Liane Tänzer könnte die Stadt in dieser Straße ihr Stadtsäckel gewaltig aufbessern. „Hier müssten häufiger Kontrollen gemacht werden, auch nachts, da würde es in der Stadtkasse scheppern“, vermutet sie.

Warnemünder wünschen sich Ampel für Richard-Wagner-Straße

Neben der Raserei gibt es einen zweiten Kritikpunkt: „Das ist der hohe Lärmpegel“, sagt Liane Tänzer. Wie weitere Bewohner der Straße wünschen sich die Frauen, dass die Geschwindigkeit in dieser Straße gesenkt wird und dass es anstelle des Zebrastreifens an dieser Stelle eine Ampelanlage gibt. „Und eventuell an anderer Stelle einen Zebrastreifen“, sagt sie.

„Angesichts der Tatsache, dass hier viele Kinder zur Kita den Zebrastreifen überqueren, fragen wir uns, warum es in der Parkstraße Tempo 30 gibt und hier nicht“, so Tänzer. Viele Ältere würden sich nicht alleine über diesen Überweg trauen. „Manchmal halten die Autos auf der einen Seite und auf der anderen fahren sie weiter, wir helfen manchmal Senioren beim Überqueren des Zebrastreifens“, sagt Simone Pohl. Als ihr Enkel Emil vom jüngsten Unfall erfuhr, sagte der Knirps zur Oma: „Ich will nicht, dass auf dem Weg zu meiner Kita so etwas passiert.“

Das sagen Polizei und Stadt Rostock zur Forderung

„In den vergangenen Jahren ereigneten sich zwei Unfälle mit getöteten Personen, allerdings nicht am Fußgängerüberweg“, bestätigt Dörte Lembke, Leiterin der Pressestelle der Polizeiinspektion Rostock. Die Kreuzung Richard-Wagner-/Ecke Gewettstraße ist laut Lembke erstmalig als Unfallschwerpunkt in Erscheinung getreten. „Aber wir sind an dem Thema dran“, beruhigt sie.

Eine Nachfrage bei der Hansestadt Rostock ergab: „Die Unfallkommission der Hansestadt Rostock ist mit dieser Unfallhäufungsstelle befasst und wird Lösungsmöglichkeiten erörtern“, so Kerstin Kanaa, stellvertretende Stadtsprecherin.