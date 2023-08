Schon wenige Minuten nach dem am Donnerstag, 31. August, der Töpfermarkt am Warnemünder Kirchenplatz eröffnet hatte, war der Kirchenplatz gut mit Besuchern gefüllt. „Ich komme jedes Jahr mal gucken, es fällt in meine Urlaubszeit“, sagt Besucherin Sabine Bertram aus Potsdam.

Auch Veranstalter Christian Schumann ist zufrieden: „Der Auftakt war sehr erfolgreich“, betont er. Ab und an wird am Stand von Töpfer Hans-Jörg Tunsch dessen fußbetriebene Töpferscheibe zu Vorführzwecken aufgebaut.

Seit zehn Jahren ist Petra Schäper aus dem Märkischen Land auf Märkten dabei. „Ich biete mit Sprüchen handbemalte Schieferplatten an, das mache ich schon seit 30 Jahren.“ Der Töpfermarkt ist am Freitag, 1. September von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr auf dem Kirchenplatz geöffnet.