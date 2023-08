„Tourismushochburgen unter den Kleinstädten“ lautet der Titel einer Analyse, die vom Magazin Kommunal und dem Unternehmen Contor veröffentlicht wurde. In den Blick wurden Gemeinden mit 1000 bis 9999 Einwohnern genommen. Auf vorderen Rängen sind viele Gemeinden aus dem Landkreis Rostock – und zwar nicht nur Orte an der Ostseeküste.

In der Auswertung wurden 5370 Gemeinden auf ihre Stärken im Tourismusbereich analysiert, allerdings mit Zahlen von Ende 2020. Dabei wurden 67 Indikatoren ausgewertet und gewichtet, die letztlich zu einer positiven Entwicklung der gesamten Region führen. Von der Bettenbelegung über die Insolvenz- und Arbeitslosenrate, die Entwicklung der Einwohnerzahl, die Zahl der Beschäftigten in touristischen Gewerben und weitere. Grundlage der Untersuchung ist eine Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren.

Tourismus ist äußerst vielseitig

„Gerade unter Kleinstädten und Gemeinden unter 10.000 Einwohnern finden sich extrem stark auf den Tourismus ausgerichtete Orte“, weiß Henner Lüttich, der die Analyse durchführte. Diese unterscheidet nicht zwischen privaten oder beruflichen Aufenthalten. Auch nicht zwischen Beherbergung oder Gastronomie. Hat ein 1000-Seelen-Dorf beispielsweise eine Herberge samt Tagungssaal und dadurch jede Woche hunderte Besucher, so würde diese Gemeinde im Ranking stark nach oben klettern.

„Tourismus ist schließlich vielgestaltig und neben Langzeit-Urlaubern gibt es auch Wochenend- und Tagestouristen oder auch Messebesucher und Geschäftsreisende“, erklärt Henner Lüttich in der Studie. Das erklärt im Ranking auch einige Platzierungen von Gemeinden, die man in dieser Liste wohl eher kaum auf dem Schirm gehabt hätte.

Binz ist die Touristenhochburg aller deutschen Gemeinden mit 1000 bis 9999 Einwohnern. Foto: Volker Bohlmann

Die größten touristischen Stärken weist der Untersuchung nach Binz auf. „Die jahrelange Entwicklung des Tourismusstandort Binzer Bucht gemeinsam mit Prora ist ein voller Erfolg. Davon profitiert die gesamte Insel Rügen und auch das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern“, ist Kai Gardeja, Tourismusdirektor der Gemeinde Ostseebad Binz, überzeugt.

Gemeinden auf Rügen und Usedom auf dem Podest

Auf Platz 2 liegt die Gemeinde Göhren – ebenfalls eine Rügen-Gemeinde. Dahinter kommt Heringsdorf, das auf Usedom liegt. Aber wie steht es um die Gemeinden im Landkreis Rostock? Ein Teil des Landkreises verfügt ebenfalls über Ostseeküste, die bekanntermaßen die Touristen anzieht. Aber es gibt natürlich auch andere Pfunde, mit denen die Gemeinden wuchern können. Eine von Seen durchzogene Landschaft beispielsweise ist in Deutschland schließlich einmalig.

Mehr Informationen: „Tourismushochburgen unter den Kleinstädten“ größer als Größer als Zeichen Die Analyse hat diverse Kriterien von Gemeinden mit 1000 bis 9999 Einwohnern ausgewertet und daraufhin ein Ranking erstellt. 1. Binz

2. Göhren

3. Heringsdorf

4. Dierhagen

5. Sankt Peter-Ording (Schleswig-Holstein)

6. Boltenhagen

7. Krün (Bayern)

8. Zingst

9. Oberwiesenthal (Sachsen)

10. Prerow

...

17. Kühlungsborn

59. Rerik

60. Graal-Müritz

73. Börgerende-Rethwisch

102. Nienhagen

132. Bentwisch

184. Lambrechtshagen

220. Sanitz

252. Satow

253. Bastorf

255. Rövershagen

283. Elmenhorst/Lichtenhagen

301. Laage

349. Roggentin

387. Admannshagen-Bargeshagen

419. Biendorf

422. Blankenhagen

454. Tessin

459. Mönchhagen

466. Mühl Rosin

481. Schwaan

492. Broderstorf

555. Kritzmow

572. Papendorf

620. Gelbensande

636. Bartenshagen-Parkentin

660. Bernitt

706. Gülzow-Prüzen

782. Stäbelow

785. Jürgenshagen

792. Ziesendorf

836. Krakow am See

859. Kröpelin

956. Wardow

1052. Tarnow

1097. Gutow

1207. Lalendorf

1317. Dummerstorf

1364. Gnoien

1857. Groß Wokern

1888. Bützow

2097. Neubukow

3250. Teterow Quelle: „Die Tourismushochburgenunter den Kleinstädten Teil 1“ von Kommunal und Contor, herunterladbar hier

Auf Platz 17 unter all den „Tourismushochburgen“ ist Kühlungsborn gelandet. Weit mehr als zwei Millionen Übernachtungen im Jahr gerechnet auf eine 8000-Einwohner-Stadt – in Sachen Tourismus kann der Analyse nach kein anderer Ort im Landkreis Rostock Kühlungsborn das Wasser reichen. Auf den Plätzen 59 und 60 folgen Rerik und Graal-Müritz. Beide Gemeinden sind ebenfalls an der Ostseeküste gelegen und haben eine völlig auf den Tourismus ausgelegte Infrastruktur.

Die Bützower Stiftskirche ist ein touristischer Anziehungspunkt, kann aber mit Ostseestränden und dem daraus resultierenden Vorteilen nicht mithalten. Foto: Christian Jäger

Es folgen viele Gemeinden im Norden oder Nordwesten des Landkreises verteilt auf die nächsten gut 300 Ränge, ehe auf Rang 301 Laage kommt. Als erster Vertreter des Amtes Güstrow-Land folgt Mühl Rosin auf der 466, dicht gefolgt von Schwaan auf der 481. Auf Rang 660 steht Bernitt aus dem Amt Bützow-Land. Ob es Zufall ist, dass sowohl Mühl Rosin als auch Bernitt schon Erfolge beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erzielt haben?

Krakow am See als staatlich anerkannter Luftkurort ist auf der 836 gelandet. Bützow liegt im Gesamtranking recht mittig auf Platz 1888, im kreisweiten Vergleich ist das aber eher hinten. Nur Neubukow und Teterow stehen weiter hinten. Insgesamt zeugen die Platzierungen aber davon, dass der Landkreis Rostock sich aus touristischer Sicht keinesfalls verstecken muss.