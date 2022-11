Für Senioren und andere sportbegeisterte Warnemünder wird ein neues Angebot geschaffen. Im Warnemünder Kurpark soll im kommenden Jahr eine Art Bewegungsparcours oder Trimm-Dich-Pfad für Senioren entstehen. Dafür vorgesehen ist ein Areal kurz vor dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW). Darüber informierte Uwe Jahnke vom Lions-Club Warnemünde bei der Ortsbeiratssitzung am Dienstag.

Der Lions-Club will das Projekt mit dem Erlös aus dem Verkauf des Lions-Adventskalenders unterstützen und steuert dafür einen Löwen-Anteil von etwa 14.000 Euro bei. Die restliche Summe trägt die Hansestadt. Auch das städtische Grünamt ist federführend in das Vorhaben involviert bezüglich der Planungen, Ausschreibungen und der späteren Umsetzung. "Drei Bäume sind schon gepflanzt worden. Derzeit laufen die Ausschreibungen für die Geräte, deren Zahl zwischen fünf und acht schwankt", sagte René Portwich von Vital und Physio, der die Idee für das Projekt hatte.

Projekt wartete 15 Jahren auf Realisierung

Der Warnemünder Unternehmer ist bei diesem Vorhaben von Anfang an mit im Boot. "Mir liegt so ein Projekt im Freien schon seit 15 Jahren am Herzen. Mir war wichtig, dass in Warnemünde etwas für alle entsteht, das wir aber auch für therapeutische Angebote im Freien mit Gruppen nutzen können", sagte Portwich. Ihm schwebte eine Kombination aus Therapieangeboten und solchen für den selbstständigen Gebrauch vor, für das Fitness-Begeisterte bei Bedarf Pläne bekommen könnten. Gerade in Corona-Zeiten habe sich gezeigt, wie wichtig solche Angebote seien.

Nach Kindern und Jugendlichen jetzt etwas für Senioren

"Wir vom Lions-Club Warnemünde wollen möglichst in unserem eigenen Stadtteil helfen", sagte Jahnke. Und nachdem viele Projekte für Kinder und Jugendliche gefördert wurden, sollten jetzt auch einmal die Senioren an der Reihe sein, so das Club-Mitglied. Der Parcours sei für alle Warnemünder, Bewohner anderer Stadtteile und Urlauber gedacht.

2021 wird mit der Fertigstellung gerechnet

Auch Horst Döring, langjähriger Vorsitzender des Seniorenausschusses des Ostseebades, ist froh, dass es in diesem Punkt voran geht. "Als wir von der Idee erfahren haben, waren wir begeistert und sind auch an der Idee dran geblieben."

Das Grünamt ist für die Umsetzung, die Ausschreibung und den Großteil der Investitionen zuständig. "Wir haben unsere Hinweise aus therapeutischer Sicht für die Auswahl der Geräte gegeben", so Portwich. Mit der Fertigstellung des Trimm-Dich-Pfades wird 2021 gerechnet.