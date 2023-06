Treten beim Benefizkonzert für die Erdbebenbetroffenen in Syrien auf: John R. Carlson (v.l.), Lynn Hasan und Zen Hasan. Foto: Mirco Dalchow up-down up-down Benefizkonzert in der Halle 207 „Invisible Voices“ bringt unsichtbare Stimmen in Rostock zueinander Von Mirco Dalchow | 22.06.2023, 16:54 Uhr

Das Volkstheater Rostock lädt am 24. Juni zum Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in Syrien ein. Die Idee dazu stammt von John R. Carlson und den Geschwistern Lynn und Zen Hasan. Für ihr Vorhaben haben sich die drei Verbündete im Theater gesucht. Was Besucher an dem Abend erwartet.