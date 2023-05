Zahlreiche Baustellen ziehen sich durch ganz Rostock. Symbolfoto: Sebastian Kahnert / dpa up-down up-down Baustellen in Rostock Bleicherstraße in Rostocker Stadtmitte mehrere Wochen lang halbseitig gesperrt Von Nicolas Bahr | 14.05.2023, 13:21 Uhr

Baugrund-Untersuchungen, Anschlüsse an das Fernwärmenetz und Sanierungen sorgen ab Montag für neue Straßensperrungen in Rostock. Einige Bauarbeiten werden in der kommenden Woche jedoch auch abgeschlossen.