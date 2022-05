Etwa 150 Rostocker versammelten sich am Sonnabend auf dem Neuen Markt, um gegen den russischen Angriffskrieg zu demonstrieren. FOTO: Georg Scharnweber Wegen Ukraine-Krieg Rostocker fordern russischen Öl- und Gasboykott vom Westen Von Georg Scharnweber | 29.05.2022, 13:17 Uhr

Bei einer Solidaritäts-Demonstration auf dem Neuen Markt in Rostock forderten am Sonnabend etwa 150 Teilnehmer ein Ende des Kriegs in der Ukraine und forderten Solidarität mit den Betroffenen vor Ort ein.