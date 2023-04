Martina Bade, Leiterin der Rostocker Stadtbibliothek, präsentiert digitale Geräte und Spielzeuge, die in ihrem Haus entleihbar sind. Demnächst kommen noch Tablets hinzu. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Rostock Wie Tablets und Bohrmaschinen den Bibliotheken neue Nutzer bringen sollen Von Malte Fuchs | 19.04.2023, 17:30 Uhr

Eine Bohrmaschine in der Stadtbibliothek ausleihen? Was ungewohnt klingt, ist in Güstrow bereits möglich – und laut Bibliotheksleiter Wesolowski ein voller Erfolg. Doch auch in Rostock kommt bald Bewegung in das Angebot. Was geplant ist.