Butter, Benzin, Sonnenblumenöl – gefühlt alles wird teurer. Es gibt aber auch Möglichkeiten, an anderer Stelle zu sparen. Zum Beispiel bei Möbeln, Büchern, Elektrogeräten oder Kleidung – wenn sie secondhand gekauft werden. Auch in Rostock finden sich verschiedene Läden, in denen gebrauchte Kleider und Co. erneut an den Mann und die Frau gebracht werden.