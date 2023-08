Kurz vor dem ersten Spiel in der neuen Saison des DFB-Pokals am Sonntag, 13. August, gegen den FSV Frankfurt steht der FC Hansa Rostock in der Liga bestens da. Auf keinem geringeren als dem ersten Tabellenplatz in der zweiten Fußball-Bundesliga rangiert die Kogge derzeit, dank zweier Siege und einem besseren Torverhältnis als die punktgleichen Kieler.

Gegen den FSV Frankfurt gilt es nun, den Schwung zweier Liga-Siege in den Pokal mitzunehmen. Anlass genug, Sie in dieser Woche zu fragen: Wie weit bringt es der FC Hansa Rostock in dieser Saison?