Mit Zirkuszelt, Bauwagen und einer Bühne bereitet die Fantasia AG die neue Saison des Mitmachzirkus am Rostocker Stadthafen vor. Ab Mai können Rostocker auch wieder gemütlich in der Hafenbar Rost Dock sitzen oder einfach die Sonnenuntergänge am Stadthafen genießen.

Überall in der Hansestadt wird die Freiluftsaison so langsam eröffnet. Doch worauf freuen Sie sich am meisten in Rostock? Stimmen Sie mit ab.