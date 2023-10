Rostock ist ein beliebter Wohnort: Man hat hier die Ostsee und Rostocker Heide direkt vor der Nase, in der Stadt gibt es eine lebendige Kultur- und Kneipenszene und dennoch ist alles doch relativ übersichtlich. Mit dem Start des neuen Semesters an der Uni Rostock sind jetzt im September und Oktober auch wieder zahlreiche Neu-Rostocker hinzugekommen. Am Freitag, 13. Oktober, wurden allein mehr als 2600 Erstis bei der feierlichen Immatrikulationsfeier in der Marienkirche begrüßt.

Sie werden in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten jede Menge Möglichkeiten haben, ihre neue Heimatstadt kennenzulernen. Sei es bei den Ersti-Partys in den Rostocker Clubs oder den Stadtrallyes, die die jeweiligen Fachschaftsräte jedes Jahr für die Studienanfänger organisieren.

Aber es gibt noch so viel mehr, was man als „echter“ Rostocker mindestens einmal erlebt beziehungsweise getan haben muss. Was meinen Sie, was sollte man als Neu-Rostocker unbedingt einmal machen? Stimmen Sie ab auch ohne Abo.