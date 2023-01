Kaum aufgestellt ist das Bildnis von Rammstein-Sänger Till Lindemann im Rostocker Stadtteil Evershagen auch schon wieder verschwunden gewesen. Anlässlich des 60. Geburtstages von Lindemann am 4. Januar hatte der Rostocker Künstler Roxxy Roxx eine Statue des Sängers angefertigt und in Evershagen aufgestellt, wo der Sänger als Jugendlicher eine Zeit lang gelebt hat. Am Mittwoch wurde dann der Diebstahl bemerkt. Unbekannte hatten die Statue samt Sockel einfach gestohlen.

Schon 2019 hatte Roxxy Roxx einem weiteren Rostocker Musiker, damals der Kunstfigur Marsimoto des Rappers Marteria, ein Denkmal setzen wollen. Auch diese Statue wurde kurz nach Aufstellung gestohlen.