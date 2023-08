Umfrage zum Wochenende Könnten Sie in Notfall Erste Hilfe leisten? 🚑 Von Antje Kindler | 25.08.2023, 15:22 Uhr Lernen, wie man im Ernstfall hilft, wird in Erste-Hilfe-Kursen vermittelt. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down

Auch wenn man es sich nicht wünscht: Jeder kann einmal in die Situation kommen, in der er Erste Hilfe leisten muss oder selbst auf welche angewiesen ist. Wüssten Sie, was im Ernstfall zu tun wäre? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.