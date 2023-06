Auf die Hiobsbotschaft im Mai über die Insolvenz der Betreiber des Theater des Friedens (TdF) in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock folgte recht schnell die Nachricht, dass die Partylocation gerettet sei und ein neuer Besitzer gefunden wurde. Der bekannte Geschäftsmann Jonas Holtz mit seiner Joho-Park GmbH will den traditionsreichen Veranstaltungsort als einen Treffpunkt für hochkarätige Events, Kulturveranstaltungen und gesellschaftliche Ereignisse etablieren.

Dafür soll sich das Gesicht des TdF wandeln, zumindest im Inneren. Ein großer Umbau steht bevor. Zuvor steht aber noch eine letzte Closing-Party Anfang Juli an, bevor sich die Türen der Location dann im Herbst wieder für das Partyvolk öffnen.

