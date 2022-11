Nur noch wenige Stunden bis zum ersten Anpfiff. Am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr startet mit der Partie Katar gegen Ecuador offiziell die Fußball-Weltmeisterschaft. Dann heißt es endlich wieder mitfiebern, anfeuern und jubeln. Oder doch nicht?

Aufgrund zahlreicher Menschenrechtsverletzungen in dem Wüstenstaat wird von vielen Seiten zum Boykott der WM aufgerufen. Viele Kneipenbesitzer beispielsweise bieten in diesem Jahr kein Public Viewing an. Auch in und um Rostock sind die Möglichkeiten eher übersichtlich, die Spiele gemeinsam auf großer Leinwand zu verfolgen.

Wie stehen Sie zu dem Thema? Mindern die Zustände im Gastgeberland Ihre Vorfreude auf die WM oder steht für Sie einzig der Fußball im Mittelpunkt? Werden Sie die WM-Spiele verfolgen oder boykottieren Sie das Großereignis? Stimmen Sie ab.