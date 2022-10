Mal eben in Rostock von A nach B fahren – dank der E-Roller, die zahlreich in der Stadt herumstehen, können kürzere Strecken auch ohne Auto oder Fahrrad schnell zurückgelegt werden. Und in den vergangenen Jahren hat sich das Angebot an E-Rollern in Rostock enorm erhöht. Rund 2000 der elektrischen Flitzer halten die Verleiher Lime, Moin, Tier und Voi bereit. Und das führt teilweise zu Schwierigkeiten.

Vor allem falsch abgestellte E-Roller werden immer häufiger in Rostock zum Problem. Oft behindern sie Fußgänger und Radler, wenn Nutzer sie einfach auf Geh- oder Radwegen stehen lassen. Stehen sie auf Bodenleitsystemen für Sehbehinderte können sie zudem eine Gefahr für diese Menschen werden.

