Ob am Vögenteich, in der August-Bebel-Straße oder in der Rigaer Straße im Rostocker Nordwesten – aus dem üblichen Stadtbild der Hansestadt ragen bereits jetzt so einige Hochhäuser hervor. Ein neues Gebäude im Kesselbornpark soll künftig jedoch alle anderen in Rostock in den Schatten stellen. Mit rund 60 Metern will die Ostseesparkasse Rostock südlich der Goethebrücke das höchste Gebäude in ganz Mecklenburg-Vorpommern errichten.

In der Rostocker Verwaltung kommen deshalb nun Diskussionen auf, inwiefern derartige Bauten in die Rostocker Silhouette passen. Mit dem Hochhausleitbild sollen schon bald einige Grundlagen und Richtlinien für derart hohe Gebäude entstehen. Denken Sie, dass Rostock von mehr Hochhäusern profitieren könnte oder dass solche Gebäude das Stadtbild zerstören würden? Stimmen Sie bei unserer Umfrage mit ab.

Grafik: Ostseesparkasse Rostock