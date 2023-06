In Warnemünde ist es zuletzt vermehrt zu Ladendiebstählen gekommen. Symbolfoto: Felix Kästle/dpa up-down up-down Umfrage zum Wochenende Was würden Sie tun, wenn Sie in Warnemünde einen Ladendieb auf frischer Tat ertappen? ☹️ Von Nicolas Bahr | 23.06.2023, 16:10 Uhr

Ob ein Lippenstift, ein Designerpullover oder eine Digitalkamera – Ladendiebstähle nehmen in letzter Zeit nicht nur in Warnemünde, sondern in ganz Deutschland zu. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie einen Ladendieb erwischen? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.