Die Nachricht am Montag, 13. März, schlug hohe Wellen. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will 52 seiner noch 129 verbliebenen Warenhäuser schließen. Darunter auch die Filiale in Rostock. Drei Tage später dann die überraschende Wendung: Das Warenhaus in der Innenstadt ist gerettet – als eines von deutschlandweit fünf Filialen. „Dank weiterer Zugeständnisse der Vermieter“ bleiben die Häuser in Rostock, Bayreuth, Erlangen, Oldenburg und Leipzig von der geplanten Schließung verschont.

