Mal kurz mit dem Auto in die Rostocker Innenstadt oder nach Warnemünde fahren, um größere Besorgungen zu erledigen oder einen kurzen Sprung in die Ostsee zu wagen – klingt simpel. Wäre da nicht die lästige Parkplatzsuche. Kostenfreie Stellplätze: regelmäßig Mangelware in bestimmten Regionen der Hansestadt. Mit etwas Glück wird ein Platz ergattert, für den wenigstens 50 Cent die Stunde fällig werden.

Viel zu günstig, findet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und fordert deutlich höhere Preise. „Deutsche Städte lassen parkende Autos zu Billigpreisen oder gar umsonst den öffentlichen Raum blockieren“, kritisierte die DUH Anfang Juni. Um die Menschen zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr zu motivieren, sollten die Parkgebühren pro Stunde wenigstens so viel kosten wie ein Ticket für Bus oder die Bahn.

Wäre das eine Lösung? Ist das Parken in Rostock derzeit wirklich noch zu günstig oder sind die Grenzen mit Preisen von zwei Euro pro Stunde beispielsweise an der Fischerbastion und am Stadthafen bereits erreicht? Stimmen Sie bei unserer Umfrage zum Wochenende ab.