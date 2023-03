Mahnwache angesichts der Gefahren der Atomkraft: Aktivisten von BUND, Greenpeace und den Grünen warnen auf dem Rostocker Uniplatz vor der Nutzung der Atomenergie. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down 12 Jahre nach Atomkatastrophe von Fukushima Umweltaktivisten fordern Atomausstieg bei Mahnwache in Rostock Von Georg Scharnweber | 12.03.2023, 12:48 Uhr

Mit einer Mahnwache auf dem Uniplatz erinnerte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), gemeinsam mit Partnern, am 11. März an den dreifachen Supergau in Fukushima und seine Folgen.