Rostock Unbekannte brechen in Lagerräume ein Von Anne Luttermann | 27.11.2022, 14:34 Uhr

Unbekannte Tatverdächtige sind in der Nacht zu Sonnabend in ein Objekt in der Carl-Hopp-Straße eingebrochen. In einem Fall konnten sie erfolgreich etwas stehlen.