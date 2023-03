Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Erfolg führten, bittet die Polizei jetzt um Mithilfe der Bevölkerung. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Unbekannter verursacht Unfall mit gestohlenem Moped Von Anne Luttermann | 13.03.2023, 15:43 Uhr

Der Unfall geschah am Sonnabendmorgen am Platz der Freundschaft in der Südstadt in Rostock. Die Polizei sucht nun Zeugen.