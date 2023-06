Am 14. Juni ist der Weltblutspendetag. Symbolfoto: Jörg Carstensen/dpa up-down up-down Konserven werden immer knapper Unimedizin Rostock lädt zum Weltblutspendetag Von Nicolas Bahr | 13.06.2023, 18:16 Uhr

Die Konserven werden knapp, doch der Bedarf für Bluttransfusionen in der Medizin bleibt hoch. Zum Weltblutspendetag am 14. Juni lädt die Unimedizin Rostock deshalb in die Waldemarstraße. Sogar Urlauber können spenden.