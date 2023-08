Um Entzündungsprozesse am Herz nach einem Infarkt besser behandeln zu können, wird intensiv an Zelltherapien mit Herzmuskelzellen geforscht. Auch Dr. Praveen Vasudevan widmet sich in seiner Forschung an der Unimedizin Rostock der regenerativen Herzmedizin.

Dr. Praveen Vasudevan hat der Uni zufolge mit hoch auflösender Kleintier-MRT-Bildgebung gezeigt, dass ein Therapieerfolg nach einer Herzmuskelzell-Transplantation von einer bestimmten Immunreaktion abhängt. Dafür hat das Forschungsteam ein Patent erhalten. Die Erkenntnisse könnten zukünftig eine Schlüsselrolle bei der klinischen Umsetzung kardialer Zelltherapien spielen, heißt es.