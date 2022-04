Nach den Einbrüchen durch Corona will die Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde in diesem Jahr wieder in die Erfolgsspur zurück (Symbolbild). FOTO: dpa/Bernd Wüstneck Nach Rückschlägen durch Corona Rostocks Tourismusbranche will zurück in die Erfolgsspur Von Jens Griesbach | 26.04.2022, 14:34 Uhr

Spürbar weniger Gäste gab es 2021 und 2020 in MV – im beliebtesten Familienreiseziel in Deutschland. Die Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde will an Vor-Corona-Zeiten anknüpfen und Urlaub digitaler und nachhaltiger gestalten.