Wegen 120 Euro bedrohte Enrico S. zwei Ospa-Mitarbeiter in Rerik mit einem Messer. Dafür muss er nun erneut ins Gefängnis. Foto: Florian Hoese up-down up-down Urteil am Landgericht Rostock Lange Haftstrafe für Reriker Fahrrad-Bankräuber Von Florian Hoese | 28.02.2023, 18:34 Uhr

Enrico S. verbrachte nur einen Tag in Freiheit bevor er wegen des Bankraubes am 16. August erneut in U-Haft kam. Am Dienstag fiel das Urteil vor dem Landgericht in Rostock.